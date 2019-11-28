«Аэрофлот» предложил привлечь хищных птиц и собак к защите аэропортов

В рамках «Транспортной недели — 2019» Росавиация провела конференцию по безопасности полетов судов гражданской авиации. В ней приняли участие представители аэропортов и авиапредприятий. «Аэрофлот» предложил создать компанию, которая будет предоставлять ловчих птиц и собак для орнитологической защиты полетов.

В опубликованном на сайте Росавиации докладе сказано, что по заданию службы была проведена научно-исследовательская работа и составлены методические рекомендации по проведению проверок в области системы управления безопасностью полетов.

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На конференции главный специалист департамента управления безопасностью полетов «Аэрофлота» Игорь Нельга предложил при поддержке Минтранса или Росавиации создать компанию, которая будет предоставлять собак или ловчих птиц для повышения безопасности аэропортов. На ее услуги смогут рассчитывать наиболее «проблемные зоны».

«Использование ловчих птиц, собак на аэродромах РФ не распространено и является редким исключением (Пулково, Внуково и др.) <…>. По примеру международного опыта компания Hawreye’s Canadian предлагает специалистов и тренированных животных (орлы, ястребы, соколы, совы и собаки)», — сказано в докладе.

Нормативную поддержку проекту по орнитологическому обеспечению безопасности полетов может оказать Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Также российским аэропортам было предложено создать собственную программу, в которую, в частности, войдет подготовка специалистов.