«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России

Билеты на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и его дочерних компаний подорожают. Причиной станет повышение топливного сбора на 10%. Он сразу включен в стоимость посадочных талонов. Информацию о повышении сбора сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там сообщили, что повышение топливного сбора на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний с 10 марта составит 10%. Для тарифа класса эконом повышение составит 150 рублей, для комфорта — 225 рублей, для бизнеса — 300 рублей.

В пресс-службе перевозчика объяснили это подорожанием топлива и последующим увеличением расходов на внутренние рейсы на 40%.

«Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы. Ранее, весной 2020 года, он был существенно снижен», — заявили в пресс-службе перевозчика.

Журнал Forbes напомнил, что сейчас топливный сбор в экономе составляет 1500 рублей, в комфорте — 2250 рублей, в бизнесе — три тысячи рублей. Год назад этот показатель был еще выше, но перевозчик снизил цену с 2700 рублей для эконома до 1500 рублей с началом пандемии в конце марта 2020 года.