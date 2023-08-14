Транспорт 14 августа 2023, 10:13 «Аэрофлот» пополнит парк российскими самолетами SJ100 и МС-21 «Аэрофлот» заключит контракты с «Авиакапитал сервис» на поставку 52 самолетов РИА «Новости»

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Авиакомпания «Аэрофлот» закупит 34 самолета SJ100 и 18 лайнеров МС-21. Контракты с лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» заключат в сентябре, сообщил в интервью «Ведомостям» гендиректор перевозчика Сергей Александровский.

Твердые контракты с лизинговой компанией рассчитаны на поэтапную поставку 52 российских самолетов. «Аэрофлот» получит 34 ближнемагистральных самолета SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21. Документы, по словам Сергея Александровского, подпишут в сентябре.

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Самолеты SJ100 отдадут авиакомпании «Россия», первые два поступят до конца 2023 года. Самому «Аэрофлоту» достанутся МС-21, которые поставят в конце 2024 года. Гендиректор авиакомпании не исключил, что в будущем заключат контракты на Ту-214.

Сергей Александровский заявил, что «Аэрофлот» пострадал от западных санкций. Авиакомпания обеспечивала транзитный пассажиропоток между Восточной Азией и Западом, получала импортную технику и обслуживала ее у зарубежных провайдеров. Ей пришлось перестроить маршруты и найти другие варианты техобслуживания самолетов.