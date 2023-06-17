Транспорт 17 июня 2023, 14:47 «Аэрофлот» получит два Boeing 737 и назовет один из них в честь Жириновского Гендиректор «Аэрофлота»: авиакомпания получит два Boeing 737 со вторичного рынка Unsplash

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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» получит два самолета Boeing 737 со вторичного рынка. Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, «Аэрофлот» сделал оффер для Государственной транспортной лизинговой компании и получил одобрение.

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«Так что да, мы подписываем эти самолеты. Они со вторичного рынка, но самолеты достаточно свежие при этом», — отметил Александровский.

Он назвал приобретение Boeing 737 нетипичной ситуацией для текущего рынка. Покупка иностранных самолетов возможна, но планировать такие сделки трудно, пояснил генеральный директор «Аэрофлота».

Поначалу оба самолета будет эксплуатировать перевозчик «Россия», входящий в группу авиакомпаний. Пассажирские воздушные суда планируют поставить на маршруты с середины июля, чтобы не пропустить высокий сезон. После этого Boeing 737 направят на перекомпоновку, а затем начнут использовать в «Аэрофлоте».

Александровский добавил, что один из самолетов назовут в честь поэта Гавриила Державина. Второй получит имя покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее «Аэрофлот» совместно с Росатомом запустил производство отечественных воздушных фильтров для иностранных самолетов. Комплектующие разработали инженеры авиакомпании.