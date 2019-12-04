«Аэрофлот» получил рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

«Аэрофлоту» получил рейтинг корпоративного управления на уровне 7++. Российский институт директоров провел мониторинг и подтвердил оценку экспертов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уровень рейтинга «Аэрофлота» соответствует «Развитой практике корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Это значит, что компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. «Аэрофлот» характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

В ходе мониторинга эксперты отметили значимые события, произошедшие в практике корпоративного управления «Аэрофлота» с момента оценки в 2018 году. В числе таких событий — утверждение долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период 2019–2023 годов, утверждение новых редакций «Положения о департаменте внутреннего аудита» и «Кодекса корпоративной этики», увеличение до 30 дней срока опубликования информации о проведении Общего собрания акционеров и расширение перечня дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

«Аэрофлот» последовательно реализует утвержденный Советом директоров план мероприятий («дорожную карту») по совершенствованию практики корпоративного управления в обществе и нацелен на дальнейшее внедрение лучших стандартов и практик в этой области.