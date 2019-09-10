Аэрофлот получил пятерку от APEX

Американская авиационная ассоциация APEX третий год подряд подтверждает «пять звезд» (высший рейтинг) Аэрофлота в категории «Глобальная авиакомпания».

В России Аэрофлот — единственная компания, получившая такой престижный международный статус. По масштабам позиционирования она также не уступает премиум-перевозчикам мира и по уровню обслуживания пассажиров также находится на уровне лучших.

О получении Аэрофлотом вновь высшего рейтинга объявили на торжественной церемонии APEX Awards в Лос-Анджелесе, где проходит международная специализированная авиационная выставка и конференция APEX EXPO. Внимание нацелено на авиаперевозчиков, успешно применяющих инновационные подходы к повышению качества сервиса.

Рейтинг «пять звезд» APEX российский Аэрофлот третий год подряд подтвердил в самой значимой номинации — «Глобальная авиакомпания», то есть перевозчик с глобальным охватом деятельности и крупным флотом широкофюзеляжных самолетов. В мире всего 25 глобальных компаний, получивших от APEX высший рейтинг.

Рейтинг APEX основан на отзывах пассажиров около 600 авиакомпаний всего мира. Чтобы оценить отзывы, применяется уникальная онлайн-технология: учитываются только сертифицированные отзывы совершивших реальное путешествие пассажиров, что поддается проверке.

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США. Уже сорок лет ее специализация — это всестороннее изучение качества обслуживания пассажиров воздушного транспорта. Авторитет американской ассоциации APEX сравним с европейскими исследованиями агентства Skytrax (ведущий мировой оценщик авиакомпаний и аэропортов по уровню обслуживания пассажиров). Аэрофлот также обладает знаковым рейтингом Skytrax — «четыре звезды».

Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев подчеркнул, что стабильное подтверждение рейтинга «пять звезд» от американской ассоциации APEX в номинации «Глобальная авиакомпания» имеет особую ценность.

«Это высшее признание нашего сервиса и сильных позиций на глобальном рынке, — подчеркнул Виталий Савельев. — На фоне непростой геополитической обстановки взыскательный международный пассажир выбирает премиальное качество нашего продукта, пунктуальность и широкие транзитные возможности».

По словам гендиректора Аэрофлота, неизменно высокое качество сервиса российской компании — эффективный инструмент реализации важнейшей цели Стратегии-2023: нарастить международный транзитный пассажиропоток до 10-15 миллионов пассажиров.