«Аэрофлот» отмечает тридцатилетие со дня вступления в IATA

«Аэрофлот» празднует 30 лет со дня вступления в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). Кто и как поздравлял авиакомпанию, и какие планы у крупнейшего авиаперевозчика России на будущий год, расскажет «360».

Броский малиновый костюм, черные перчатки и фетровая шляпа. Это не неделя высокой моды в Париже, а показ ретроформы бортпроводников «Аэрофлота». Вместо моделей — стюардессы, одни из самых красивых в мире.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый житель страны помнит улыбающуюся девушку в синем с рекламных плакатов. Сегодня форма бортпроводников «Аэрофлота» цвета «красный мандарин» — самая узнаваемая в мире, а крупнейшая российская авиакомпания занимает лидирующие места в рейтингах перевозчиков. В 2018 году группа «Аэрофлот» перевезла 55 миллионов человек.

Поздравил компанию генеральный директор IATA Александр де Жюньяк. Уже 30 лет «Аэрофлот» состоит в ассоциации. Первые рекорды тоже начались еще в 1990-х — тогда компания перевезла 139 миллионов пассажиров и попала в Книгу рекордов Гиннеса.

«IATA счастлива отпраздновать 30-ю годовщину членства „Аэрофлота“ в ассоциации и вновь приветствовать Виталия Савельева в совете управляющих. IATA — это не только процветание и свобода, но еще и один миллион рабочих мест для России. „Аэрофлот“ объединяет страну, обеспечивая связь между всеми уголками России», — отметил Александр де Жюньяк.

Источник фото: телеканал «360»

30 лет в IATA — это еще одна возможность реализовать глобальные инициативы ассоциации в России. Сейчас чтобы зарегистрироваться на рейс, нужен только паспорт — и все к этому привыкли. Авиабилет давно стал электронным и получил законное признание благодаря поддержке «Аэрофлота». В самых острых вопросах, например, борьбе с авиадебоширами, перевозчик следует рекомендациям IATA.

«IATA — это не только организация, которая помогает авиакомпании продвигаться на рынке, устанавливает стандарты, которые мы используем в работе. Она показывает нам новейшие технологии, которые мы также пытаемся реализовать. И если IATA отвечает за весь мировой рынок, то „Аэрофлот“ является членом IATA. Мы стараемся внедрить здесь эти технологии в России», — рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот».

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Впереди у «Аэрофлота» 100-летний юбилей. В 2023 году ведущий авиационный холдинг планирует перевезти 100 миллионов пассажиров. Растет не только количество пассажиров, но и качество их обслуживания — высокий уровень сервиса подтверждают многочисленные премии и награды.