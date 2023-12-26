26 декабря 2023, 15:15
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы между Москвой и Благовещенском
Авиакомпания «Россия» запустит рейсы между Москвой и Благовещенском с 31 января
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по маршруту Москва — Благовещенск — Москва, который запустят с 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В зимнем сезонном расписании запланировано три еженедельных рейса в Благовещенск: вылет из аэропорта Шереметьево по понедельникам, средам и пятницам, а обратно — по вторникам, четвергам и субботам», — уточнили в «Аэрофлоте».
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Регулярные рейсы будут выполнять на самолетах Boeing 777 авиакомпании «Россия», которая входит в Группу «Аэрофлот». Жители Дальневосточного федерального округа и льготные категории россиян смогут приобрести билеты по субсидированной программе авиаперевозок.
Ранее «Аэрофлот» начал тестировать новую услугу. Российский перевозчик предложил владельцам питомцев перевозку животных в контейнере на соседнем сиденье в салоне самолета.
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