Транспорт 26 декабря 2023, 15:15 «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы между Москвой и Благовещенском Авиакомпания «Россия» запустит рейсы между Москвой и Благовещенском с 31 января Maksim Konstantinov/Global Look Press

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«Аэрофлот» открыл продажу билетов по маршруту Москва — Благовещенск — Москва, который запустят с 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В зимнем сезонном расписании запланировано три еженедельных рейса в Благовещенск: вылет из аэропорта Шереметьево по понедельникам, средам и пятницам, а обратно — по вторникам, четвергам и субботам», — уточнили в «Аэрофлоте».

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Регулярные рейсы будут выполнять на самолетах Boeing 777 авиакомпании «Россия», которая входит в Группу «Аэрофлот». Жители Дальневосточного федерального округа и льготные категории россиян смогут приобрести билеты по субсидированной программе авиаперевозок.

Ранее «Аэрофлот» начал тестировать новую услугу. Российский перевозчик предложил владельцам питомцев перевозку животных в контейнере на соседнем сиденье в салоне самолета.