«Аэрофлот» открыл продажу билетов на Мальдивы, в Индию и Таиланд

С 30 октября «Аэрофлот» запустит «зимние» прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Перевозчик уже начал продажу билетов, сообщила пресс-служба компании.

«Готовьте долгожданные путешествия с лета! Рады сообщить, что с 30 октября мы запускаем „зимние“ прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы», — сообщили в «Аэрофлоте».

Авиаперевозчик добавил, что курорты Мале и Пхукет являются круглогодичными, и эти места традиционно остаются одними из самых востребованных направлений «Аэрофлота». По итогам прошлого года компания перевезла 21,4 миллиона человек, а с учетом статистики авиакомпаний группы «Аэрофлот» — более 45 миллионов.

Глава Минтранса России Виталий Савельев анонсировал скорое пополнение парка «Аэрофлота» самолетами МС-21. По словам министра, это «сверхпередовой» лайнер.