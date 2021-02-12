«Аэрофлот» открыл онлайн-продажу льготных билетов для жителей ДФО

Авиакомпания «Аэрофлот» 11 февраля открыла для жителей ДФО продажу билетов по программе субсидированных поездок. Вместе с таксами и сборами цена билета составляет 12 тысяч рублей в одну сторону. Для его оформления необходимо предъявить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на Дальнем Востоке.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе перевозчика, билет можно купить на сайте компании, загрузив скан или фото паспорта. Документ проверят в срок до пяти дней.

«Билеты можно забронировать и приобрести на сайте авиакомпании, в офисах собственных продаж, у агентов. Забронировать также можно по телефону контактного центра. Время для оформления с момента бронирования — семь суток», — сообщили агентству.

После подтверждения документа в пассажира будет не менее двух дней для оплаты бронирования или по ссылке в письме, который направит ему «Аэрофлот».

В случае бронирования билетов в офисе надо будет предъявить паспорт или его копию или свидетельства о рождении и регистрации по месту жительства.

Ранее субсидированные билеты можно было забронировать на сайте, а выкупить только в офисе. Это вызвало ажиотаж в билетных кассах

В декабре «Аэрофлот» из-за пандемии коронавируса ужесточил правила перевозки пассажиров, запретив допускать их в салон без медицинской маски.