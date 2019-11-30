  • «Аэрофлот» откажется от СМС-предупреждений о начале посадки

    30 ноября 2019, 18:19

    Алена Макаренко

    Авиакомпания «Аэрофлот» перестанет предупреждать пассажиров о начале посадки на рейс через СМС-рассылку. Теперь путешественникам нужно будет самостоятельно следить за этим через информационные табло. Об этом сообщили на сайте перевозчика.
    «Аэрофлот» откажется от СМС-предупреждений о начале посадки

    Изменения вступят в силу со 2 декабря. С этого времени пассажиры будут получать СМС только в случае изменения расписания авиакомпании — задержка, перенос или отмена рейса.

    «Просим следить за информацией о начале посадки на рейс на информационных табло аэропорта», — говорится в сообщении.

    Регистрация на рейсы «Аэрофлота» заканчивается за 40 минут до вылета, а посадка на борт — за 20 минут.

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    Кроме того, в компании напомнили о необходимости указывать свои корректные контактные данные при бронировании билета. Благодаря этому представители перевозчика смогут поддерживать с пассажиром «оперативную и устойчивую связь».

    «Аэрофлот» выполняет внутренние и международные рейсы из московского аэропорта Шереметьево и воздушной гавани Красноярска.