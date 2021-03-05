«Аэрофлот» опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропорту

Инициатива о введении платной регистрации в аэропортах, о которой писали в СМИ, не обсуждается. Такое заявление сделал представитель компании «Аэрофлот» Михаил Демин.

«Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией», — сказал Демин РИА «Новости».

По его словам, для летающих лоукостерами возможное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей важно. Он отметил, что это полностью соответствует мировой практике.

Демин добавил, что для больших авиакомпаний, в том числе для «Аэрофлота», регистрация на стойке — «часть обычного сервисного цикла». Поэтому для них данная инициатива неактуальна, она не рассматривается.

В СМИ 5 марта появилась информация о том, что в России предложили сделать платной регистрацию в аэропортах. Якобы с этой идеей «Аэрофлот» обратился в Министерство транспорта РФ и инициативу уже рассмотрела Росавиация.