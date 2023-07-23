Транспорт 23 июля 2023, 16:43 «Аэрофлот» опроверг информацию о лопнувшем колесе при посадке самолета в Шереметьеве «Аэрофлот» не подтвердил данные о лопнувшем колесе при посадке самолета в Шереметьеве РИА «Новости»

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Появившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы лопнувшем колесе самолета «Аэрофлота» в Шереметьеве не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«На этапе руления после штатной посадки воздушного борта в колесе произошло падение давления», — сообщили в компании.

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В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что пилоты самолета самостоятельно довели лайнер до места стоянки. После этого технические службы заменили деформированное колесо, других повреждений они не выявили.

По данным РЕН ТВ, у самолета SU1893, следовавшего в Москву из Еревана, при посадке в Шереметьеве лопнуло колесо. Никто из пассажиров, указывали в материале, на борту в результате ЧП не пострадал.