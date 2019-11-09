«Аэрофлот» объявил о продаже билетов по плоскому тарифу на Дальний Восток
Ранее продление программы согласовали с правительством. Тарифы проиндексировали на 4,3% — уровень инфляции за 2018 год.
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Плоские тарифы действуют на рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград и Симферополь, а также на обратных направлениях.
В программе, стартовавшей в 2015 году, помимо «Аэрофлота» участвует его дочерняя авиакомпания «Россия».
Перелет из Москвы на Дальний Восток и обратно на борту «России» обойдется в 22950 рублей. Если лететь рейсом «Аэрофлота», билеты будут стоить 26100 рублей.
За билеты из Москвы в Калининград и обратно с вылетом в 2020 году придется заплатить 9760 рублей. Во столько же обойдется путешествие из Москвы в Симферополь и назад.