Самолет с рейсом Дубай — Москва с 500 пассажирами на борту не полетел не из-за просроченного на 20 минут теста на коронавирус у одного из клиентов, как об этом писали ранее. Причина оказалась в сбое в работе некоторых систем воздушного судна.

Об этом «360» рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

«Уже после посадки пассажиров, когда шла подготовка к вылету, командир корабля обнаружил сбой в работе некоторых систем, о чем сразу же доложил», — отметила она.

Для устранения неисправности на воздушное судно пригласили местных технических специалистов. Они работали около полутора часов. В это время пассажиры и экипаж находились на борту. Туристам предложили напитки.

После этого руководство решило высадить пассажиров. Путешественники покинули воздушное судно, но некоторое время оставались в зоне ожидания аэропорта.

«Для повторного пересечения границы требуется специальное разрешение властей. После этого пассажиры были комфортно размещены», — заявила пресс-секретарь.

Вылет ожидается 27 февраля, в 18:00.

„Аэрофлот“ сожалеет о неудобствах, но безопасность пассажиров для нас является безусловным приоритетом Юлия Спивакова пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот».

«Хотим отметить, что информация о якобы необходимости дополнительного ПЦР-тестирования пассажиров задержанного рейса не соответствует действительности. Для перелета из Дубая в Москву никакой тест не требуется», — добавила Спивакова.

Ранее Telegram-канал Readovka написал, что в Дубае почти 500 человек сняли с рейса «Аэрофлота» в Москву из-за истекшего срока давности теста на коронавирус у одного из пассажиров. Туристов держали в самолете около двух часов, но после этого высадили и забрали загранпаспорта для отметки штампа о вылете. Отмечалось также, что пассажирам отказали в жилье и воде.