«Аэрофлот» назвал число женщин-пилотов в компании

ПАО «Аэрофлот» рассказала, сколько женщин-пилотов работает в компании. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Должность пилотов занимают 70 женщин, причем большинство из них летает вторым номером. В штате числится 10 командиров воздушных судов, 51 второй пилот, а еще девять человек проходит подготовку в учебном летном отряде.

Первая женщина-пилот — Ольга Грачева — пришла в «Аэрофлот» 1 июля 1994 года. В 2014-м она получила звание «Заслуженный пилот России.

Авиакомпания уделяет большое внимание формированию высокопрофессиональной команды вне зависимости от религиозных убеждений, национальной или гендерной принадлежности, добавили в пресс-службе. Несмотря на это роста числа летчиц в ближайшее время не ожидается из-за общей ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса.

Ранее первая женщина — помощник машиниста, Виктория Власенкова, начала работать на МЦК. Вскоре к ней присоединятся еще три коллеги.