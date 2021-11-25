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    25 ноября 2021, 14:09

    «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Красноярска в Бангкок 17 декабря

    Авиакомпания «Аэрофлот» начнет летать из Красноярска в Бангкок в декабре

    Анастасия Максимовских

    «Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок и обратно. Авиакомпания начнет выполнять рейсы с 17 декабря на самолетах Boeing 737.

    «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Красноярска в Бангкок 17 декабря

    Рейсы из Красноярска в Бангкок будут осуществляться по пятницам, а в обратную сторону — по субботам. Время полета из Красноярска в Бангкок составит 7 часов 10 минут.

    Благодаря прямым регулярным рейсам в обход Москвы пассажиры заметно сэкономят время в пути и будут путешествовать с большим комфортом, отметили в авиакомпании.

    Ранее стало известно, что «Аэрофлот» занял первое место в топ-5 Европы по восстановлению провозных емкостей по итогам летнего сезона.