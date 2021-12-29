«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидируемым тарифам

Билеты по субсидируемым государством тарифам начала продавать компания «Аэрофлот». Эти билеты доступны для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и для льготной категории граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Продажи открылись с 29 декабря.

«Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы „Аэрофлот“ в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году», — говорится в сообщении компании.

Субсидируемые билеты доступны всем жителям ДФО, постоянно прописанным в регионе. При этом для детей до 12 лет подтверждающих документов не требуется. Тарифы действуют на прямые рейсы группы «Аэрофлот» в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву и обратно. При этом стоимость билетов из всех городов (кроме Якутска) в столицу составляет чуть более 10 тысяч рублей. Долететь из Якутска до Москвы можно за 9,2 тысячи рублей.

Что касается программы субсидий для льготных категорий граждан, то такие билеты в экономическом классе могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также инвалиды и члены многодетных семей.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы второй раз подряд. Лучше перевозчика выбирали читатели американского журнала Global Traveler. Ранее «Аэрофлот» входил в число глобальных авиакомпаний с лучшими напитками и кухней на борту по версии журнала.