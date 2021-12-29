«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидируемым тарифам
Компания «Аэрофлот» запустила продажи билетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа
Билеты по субсидируемым государством тарифам начала продавать компания «Аэрофлот». Эти билеты доступны для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и для льготной категории граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Продажи открылись с 29 декабря.
«Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы „Аэрофлот“ в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году», — говорится в сообщении компании.
Субсидируемые билеты доступны всем жителям ДФО, постоянно прописанным в регионе. При этом для детей до 12 лет подтверждающих документов не требуется. Тарифы действуют на прямые рейсы группы «Аэрофлот» в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву и обратно. При этом стоимость билетов из всех городов (кроме Якутска) в столицу составляет чуть более 10 тысяч рублей. Долететь из Якутска до Москвы можно за 9,2 тысячи рублей.
Что касается программы субсидий для льготных категорий граждан, то такие билеты в экономическом классе могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также инвалиды и члены многодетных семей.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы второй раз подряд. Лучше перевозчика выбирали читатели американского журнала Global Traveler. Ранее «Аэрофлот» входил в число глобальных авиакомпаний с лучшими напитками и кухней на борту по версии журнала.