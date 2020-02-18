«Аэрофлот» начал продавать билеты на прямые рейсы из Москвы в Ярославль

Жителям Москвы и Ярославля станет проще летать из одного города в другой. «Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы. Самолеты будут летать пять раз в неделю, а весь путь займет меньше часа.

«Открытие этого направления позволит жителям Ярославской области добраться до Москвы всего за 50 минут и получить доступ ко всей маршрутной сети „Аэрофлота“», — рассказали «360» в пресс-службе авиакомпании.

Продажа билетов началась 18 февраля, а первый самолет отправится из столицы в Ярославль 1 июня. Лайнеры будут вылетать из Москвы в 21:05. Попасть на борт можно будет по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В обратную сторону самолеты будут отправляться в 06:40. Рейсы запланированы по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Время в Москве и Ярославле совпадает.

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что Ярославль входит в топ-5 самых посещаемых российских городов. Туристы приезжают посмотреть на памятники архитектуры, которых насчитывается более 800. Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Компания «Аэрофлот» — одна из 20 крупнейших авиакомпаний мира. У авиаперевозчика самый молодой самолетный парк в мире среди компаний, у которых более 100 воздушных судов. По итогам 2019 года «Аэрофлот» признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире.