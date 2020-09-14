«Аэрофлот» изменит правила провоза животных

Один совершеннолетний пассажир — одно животное. Авиакомпания «Аэрофлот» изменит правила провоза братьев наших меньших. Они начнут действовать с 15 сентября. Внедрять новые стандарты будут несколько месяцев.

«Перевозчиками животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Изменения коснутся количества питомцев, перевозимых одним пассажиром. Вводится правило „один пассажир — одно животное“: взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным», — приводит ТАСС текст сообщения «Аэрофлота».

Компания сделает исключение для щенков и котят в возрасте до полугода. Их можно будет перевозить в одном контейнере до трех штук. Так называемые профессиональные перевозчики, которые доставляют взрослых животных, могут обратиться за услугами в грузовое подразделение авиакомпании.

На клетку с животным будет необходимо прикрепить специальную бирку с контактными данными. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что все новшества будут соответствовать российскому и международному опыту перевозок животных.

Авиакомпания не изменила правило, из-за которого чаще всего подвергалась критике — возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке, как и раньше, зависит от размеров и веса клетки.

В июне 2020 года несколько собак, которые летели самолетами «Аэрофлота» с хозяевами, получили травмы.