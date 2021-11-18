«Аэрофлот» и Шереметьево позаботились о создании безопасной комфортной среды для пассажиров, гостей и персонала

Компания «Аэрофлот» и международный аэропорт Шереметьево вместе обеспечили реализацию комплексных мер с целью поддержания безопасной среды для всех пассажиров и персонала. Риск заражения коронавирусом свели к минимуму на всех этапах путешествия — на земле и в воздухе, в том числе во время пересадки с рейса на рейс.

«Аэрофлот» производит тщательную дезинфекцию салона каждого воздушного судна перед вылетом. Особое внимание уделяют подлокотникам кресел, столикам для приема пищи, туалетным комнатам, багажным полкам.

Для очистки воздуха на всех рейсах используются современные HEPA-фильтры, которые удаляют более 99,9% вредных частиц, включая бактерии и вирусы. Благодаря постоянной рециркуляции воздух становится практически стерильным, и вероятность заражения пассажиров и экипажа почти отсутствует.

Во время полета экипаж и пассажиры постоянно носят индивидуальные средства защиты. Снимать маски можно только для употребления напитков и еды. На длительных рейсах путешественникам предлагают новые маски каждые три часа. Туалетные комнаты самолетов оснащены антибактериальным мылом и антисептиками.

В аэропорту Шереметьево в зонах обслуживания пассажиров и персонала на напольном покрытии нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию в полтора метра. Проводится комплексное информирование пассажиров с использованием различных каналов коммуникаций.

Все сотрудники аэропорта и авиакомпании, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Более 84% работников «Аэрофлота» и порядка 75% персонала аэропорта Шереметьево прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

У пассажиров и гостей аэропорта есть постоянный доступ к антисептикам и возможность приобрести маски и перчатки. Для дополнительной защиты здоровья пассажиров и персонала Шереметьево ввел в эксплуатацию инновационную российскую систему обеззараживания воздуха «Поток» в здравпунктах аэропорта, где проводят интенсивный прием, тестирование и вакцинацию.

Во всех терминалах аэропорта обеспечены удобные и быстрые пересадки. В терминале С работают автоматизированные кабины паспортного контроля, благодаря которым можно пройти границу бесконтактным способом.

При желании пассажиры, посетители и персонал Шереметьево могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса и пройти платное экспресс-ПЦР-тестирование на COVID-19. В Шереметьево круглосуточно работают восемь пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в терминалах В, С, D и аэроэкспрессе, а также пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Безопасность пассажиров и персонала — ключевой приоритет «Аэрофлота» и международного аэропорта Шереметьево в период пандемии. Соблюдение противоэпидемических мер особенно важно в условиях роста пассажиропотока в связи с поэтапным возобновлением международного авиасообщения. Авиакомпания и аэропорт постоянно совершенствуют систему защиты и сохранения здоровья сотрудников и путешественников.