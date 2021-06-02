«Аэрофлот» и S7 разрешили летать в Германию

Авиакомпания S7 Airlines получила от авиавластей Германии разрешение на выполнение рейсов в страну. Они будут выполняться в плановом порядке. Необходимые разрешения также получила и авиакомпания «Аэрофлот». Речь идет о 28 рейсах в летнем расписании.

Об этом РБК сообщили пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова и представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. Эту информацию ТАСС подтвердил в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Вечером 2 июня разрешения на полеты в Россию от Росавиации получила немецкая Lufthansa. По всей видимости, рейсы из Франкфурта в Москву (Домодедово) и в Санкт-Петербург больше отменяться не будут.

В Минтрансе ФРГ пояснили изданию, что не выдавали разрешение на полеты S7 и «Аэрофлота» потому, что Росавиация своевременно не выдала документы немецкому перевозчику.

В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что в ситуации виноваты политики ЕС. Они рекомендовали авиакомпаниям прекратить полеты над Белоруссией, не дожидаясь решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ссылки Минтранса ФРГ на принцип взаимности при невыдаче разрешений на полеты, по его мнению, несостоятельны. Росавиация оказалась в чрезвычайной ситуации и ей пришлось срочно прорабатывать новые маршруты для сотен рейсов десятков авиакомпаний.

«Наши выдают эти разрешения, и есть конвенция, согласно которой все это делается — сроки, регламенты и тому подобное, тут нет отсебятины: „я хочу так, а я хочу этак“, не должно быть. А нас шантажируют, что „мы не пустим ваши авиакомпании, если вы не пустите наши“», — продолжил эксперт.

Об отмене рейсов российских перевозчиков стало известно 1 июня.