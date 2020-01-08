«Аэрофлот» и его «дочки» разработали альтернативные маршруты с облетом Ирана и Ирака

Собеседник агентства уточнил, что компания постоянно контактирует с авиационными властями Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов для принятия мер по обеспечению безопасности полетов

«Аэрофлот» вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации», — подчеркнул представитель перевозчика.

О разработанных альтернативных маршрутах также заявил представитель «дочки» «Аэрофлота» авиакомпании «Победа». Он уточнил, что в данный момент организация ждет официальных указаний от Росавиации.

Официальный представитель еще одной дочерней компании «Аэрофлота «авиакомпании «Россия» Сергей Стариков в беседе с «360» уточнил, что пока скорректированы маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.

Так время полета рейса FV5883, вылетающего 8 января из Внуково в Гоа, увеличится на 16 минут. Рейс 5659 по маршруту «Санкт-Петербург — Шарджа» на 9 января совершит дополнительную посадку в аэропорту Сочи для дозаправки. Полетное время увеличится на один час 42 минуты. Рейс FV5661 по маршруту «Екатеринбург - Шарджа» за 9 января полетит по удлиненному маршруту. Полетное время увеличится на один час 21 минуту.

«Авиакомпания «Россия» приложит все усилия для минимизации возможных неудобств пассажиров», - подчеркнул представитель перевозчика.

Причиной для разработки альтернативных маршрутов стало крушение Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

«Аэрофлот» и его «дочки" принесли свои соболезнования родственникам погибших. На борту упавшего самолета находились 167 пассажиров. Борт загорелся через четыре минуты после взлета и начал разваливаться в воздухе. Предварительной причиной названы проблемы с двигателями.