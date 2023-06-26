Транспорт 26 июня 2023, 15:05 «Аэроэкспрессы» не будут ходить во Внуково 1 и 2 июля «Аэроэкспрессы» не будут ходить в аэропорт Внуково 1 и 2 июля из-за работ на путях Аэроэкспресс

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«Аэроэкспрессы» не будут ходить в аэропорт Внуково 1 и 2 июля, сообщила пресс-служба перевозчика.

Причиной отмены рейсов стали плановые работы на железной дороге. Движение восстановят 3 июля, поезда будут следовать каждый час по стандартному расписанию.

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Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмены «Аэроэкспрессов», пассажиры могут воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

С подробной информацией и расписанием поездов можно ознакомиться на сайте.

Ранее в РЖД заявили, что откроют продажи билетов за 90 суток на некоторые поезда.