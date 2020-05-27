«Аэроэкспресс» снизит цены билетов с 15 июня

Руководитель перевозчика пояснила, что новая ценовая политика должна сделать поездку доступной, а тарифы — простыми. Для того, чтобы определить оптимальные цены на билеты, перевозчик провел опрос клиентов.

«От полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 рублей», — рассказала глава «Аэроэкспресса».

Она пояснила, что эта цена устроит как пассажиров, которые предпочитают ездить в одиночку, а также тех, кто отправляется в путешествие в компании.

«Единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров», — пояснила Бисембаева.

Глава «Аэроэкспресса» отметила, что с 15 июня график движения поездов восстановится в полном объеме. Новый тариф должен привести к тому, чтобы вырос и привычный пассажиропоток. Исходя из динамики перевозчик решит, стоит ли оставлять новую тарифную сетку или вернуться к прежней.

На сегодняшний день «Аэроэкспресс» предлагает билеты «Стандарт» за 500 рублей, «Стандарт Предварительный» — за 450 рублей, «Бизнес» — за 1500 рублей. Также есть варианты билетов для пар, групп и для поездки туда-обратно.