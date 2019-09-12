«Аэроэкспресс» пустит автобусы до северного терминала Шереметьево

От станции метро «Ховрино» до терминала B аэропорта Шереметьево будут ходить автобусы.Они начнут курсировать уже осенью 2019 года. За поездку по платной трассе М-11 до воздушной гавани возьмут 150 рублей.

Экспресс-автобусы большой вместимости запустит «Аэроэкспресс», который осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и аэропортами столицы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Транспорт соединит «крупный транспортно-пересадочный узел Ховрино и Северный терминальный комплекс (СТК) аэропорта». Время в пути по М-11 оставит около 20 минут. Дополнительных остановок на протяжении всего пути автобусы делать не будут.

Гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева заметила, что в настоящее время качественным общественным транспортом, который бы быстро доставил пассажира из города напрямую, СТК не обеспечен.

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«Экспресс-автобусы от <…> Ховрино — это наиболее удобный способ добраться до терминала В из Москвы в условиях нынешнего развития транспортной инфраструктуры», — сказала Бисембаева.

Транспортно-пересадочный узел находится недалеко от платной трассы. Сейчас до южных терминалов Шереметьево — D, E и F — аэроэкспрессы ходят по железнодорожным путям. Терминалы B и С, который еще строится, входят в северный терминальный комплекс. В него из южного можно доехать на межтерминальном «метро», автомобиле, такси, автобусах или маршрутках.

Железную дорогу до северных терминалов в РЖД планируют запустить в 2022 году. Ее строительство обошлось в 12 миллиардов рублей.