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    01 июля 2021, 18:42

    Аэроэкспресс появился в Новом Уренгое

    Дарья Морозова

    Аэроэкспресс начал ходить с вокзала в аэропорт в Новом Уренгое. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

    Дорога занимает всего 25 минут. Это в два раза быстрее, чем на обычном автобусе.

    Стоимость поездки составила 80 рублей. Также доплата за багаж — 30 рублей. Маршрут предполагает две остановки: около ТЦ «Солнечный» и на «Проспекте Ленинградском».

    «Аэроэкспресс рассчитан на транзитных пассажиров, но и горожане могут пользоваться услугами этого транспорта», — рассказал исполняющий обязанности директора МУПАТа Игорь Косухин.