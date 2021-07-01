Аэроэкспресс появился в Новом Уренгое

Аэроэкспресс начал ходить с вокзала в аэропорт в Новом Уренгое. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Дорога занимает всего 25 минут. Это в два раза быстрее, чем на обычном автобусе.

Стоимость поездки составила 80 рублей. Также доплата за багаж — 30 рублей. Маршрут предполагает две остановки: около ТЦ «Солнечный» и на «Проспекте Ленинградском».

«Аэроэкспресс рассчитан на транзитных пассажиров, но и горожане могут пользоваться услугами этого транспорта», — рассказал исполняющий обязанности директора МУПАТа Игорь Косухин.