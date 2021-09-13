«Аэроэкспресс» отменил рейсы в аэропорт Внуково на 18 сентября

Движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково в ближайшую субботу, 18 сентября, в аэропорт Внуково не будет. Это связано с проведением работ на железной дороге Киевского направления. Об этом говорится в сообщении компании «Аэроэкспресс».

Возобновление движения электричек между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково запланировано на 06:00 воскресенья, 19 сентября. Все составы начнут курсировать по стандартному графику.

Кроме того, не будет движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково до 11:00 воскресенья, 26 сентября. Составы возобновят движение каждый час в обе стороны с 12:00.

Пассажирам посоветовали на время остановки движения электричек добираться до воздушной гавани на метро с пересадкой на наземный общественный транспорт. Помочь выбрать оптимальный маршрут помогут в кассах «Аэроэкспресса» на Киевском вокзале и аэропорту Внуково.

Пассажирам, которые уже купили билет на указанные даты и время, предусмотрены компенсации.