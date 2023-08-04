Транспорт 04 августа 2023, 16:15 Аэрацию в Москве проведут в пятницу пять раз из-за жары Заммэра Москвы Бирюков: пять циклов аэрации проведут в столице из-за аномальной жары РИА «Новости»

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С наступлением августа в Москву пришла аномальная жара. Температура воздуха поднялась выше +30 градусов. В связи с этим дорожники увеличили количество циклов аэрации до пяти, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты осуществят многократный полив проезжей части, тротуаров, а также газонов, цветов и деревьев. Работы будут проводить каждые два часа до 20:00.

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«При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», — сказал Бирюков.

Он добавил, что городские службы регулярно следят за изменениями температурного режима в столице и состоянием дорог.

Ранее Гидрометцентр объявил, что «оранжевый» уровень погодной опасности сохранится в Москве до вечера субботы.