Транспорт 19 марта 2024, 14:46 Адвокат Зуй рассказала, что при обнаруженном дефекте автомобиль можно вернуть продавцу в течение 15 суток

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Автомобиль можно вернуть владельцу, если в нем обнаружились дефекты, однако сделать это нужно в течение 15 дней. Об этом Life рассказала адвокат Ирина Зуй.

Она объяснила, что машина — это тоже товар, поэтому его можно вернуть в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Но автомобиль — это технически сложный механизм, поэтому сроки возврата отличаются.

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«Согласно закону, автомобиль можно вернуть в течение 15 дней с момента приобретения при обнаружении любых дефектов, поскольку покупатель имеет право получить за свои деньги машину без проблем, в идеальном состоянии», — отметила эксперт.

Она добавила, что и по истечению этого срока можно попробовать вернуть машину. Например, если дефект невозможно устранить без ремонта двигателя или есть их несколько.

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