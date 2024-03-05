Транспорт 05 марта 2024, 16:14 Адвокат Зарецкая рассказала, что компенсацию за поврежденное сосулькой авто придется добиваться через суд

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Если на авто упала сосулька или наледь и повредила его, то компенсацию получить можно, но придется судиться. Об этом рассказала Пятому каналу адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая.

Она посоветовала снять подробное видео повреждений, окружающей обстановки, а также сделать как можно больше фото. Кроме того, необходимо привлечь очевидцев происшествия, взять их телефоны, чтобы они могли выступить свидетелями в суде. Со всеми эти данными нужно подавать исковое заявление.

«Собственниками могут выступать управляющая компания, муниципальные органы, ТСЖ, владельцы, частные владельцы зданий и сооружений», — объяснила адвокат.

Как добавило Ura.ru, именно собственники здания будут нести ответственность за его содержание, потому что они должны организовывать очистку снега и наледи для безопасности людей.

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