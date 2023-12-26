Транспорт 26 декабря 2023, 12:24 Адвокат Спирьянов рассказал, что в 2024 году усложнится процедура получения прав

Читать 360tv в

В 2024 году вступит в силу ряд изменений в законы, из-за чего процедура получения водительского удостоверения станет более сложной. Об этом заявил Ura.ru адвокат адвокатской палаты Московской области Дмитрий Спирьянов.

Он объяснил, что теперь трудности могут возникнуть у мужчин и молодых людей. Потому что права не выдадут тем, кто игнорирует походы в военкомат, хотя должен был туда явиться. Также усложнится процедура и для владельцев иностранных прав.

Реклама

«<…> нужно будет сдать теоретический экзамен, однако тем, кто подтверждает право на управление транспортными средствами категорий „C“, „D“, „CE“ и „DE“, „C“, „D“, „CE“ и „DE“ придется сдать и практический экзамен», — рассказал Дмитрий Спирьянов.

Авторы: