Транспорт 29 ноября 2023, 11:56 Адвокат Щербинин посоветовал россиянам не покупать авто через посредников

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Адвокат Александр Щербинин в разговоре с журналистами «Аргументы и факты» объяснил, в чем заключаются риски покупки автомобиля через посредников или параллельный импорт.

Главный риск, с которым может столкнуться покупатель, это отсутствие гарантии того, что машина перегоняется из-за рубежа. Кроме того, если у машины что-то сломается, придется выделить время, чтобы найти соответствующие запчасти.

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Специалист добавил, что непонятно, на кого в случае повреждения авто во время перегона начислять убытки.

«Если что-то случится в дороге, если произойдет ДТП, с кого требовать деньги? Формально покупатель заключает договор с физлицом, защищать права потребителя тут крайне проблематично», — уточнил адвокат.