Адвокат представил план действий при возгорании автомобиля

Заметив огонь, следует вызывать пожарных и полицию. От полицейских потребуется составить справку о пожаре. Владелец должен проследить, чтобы в ней были точно указаны данные автомобиля и обстоятельства произошедшего.

Затем с этой справкой нужно снова обратиться в полицию, чтобы там провели расследование и установили виновных. Если машина была застрахована, стоит дойти до страховой компании — ей также понадобится справка о пожаре. В страховой нужно написать заявление о возмещении ущерба.

Страховая компания самостоятельно возместит ущерб владельцу, а затем будет добиваться возмещения от виновника ЧП.

Если страховки не было, а виновник установлен, то владелец может подать к нему гражданский иск о возмещении вреда.

Компенсацию также можно получить в случае самовозгорания авто из-за заводского брака. Для этого необходимо провести экспертизу.