Транспорт 27 марта 2024, 18:18 Адвокат Гаевский напомнил, что за вождение самоката в пьяном виде можно получить штраф до 1,5 тысячи

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С наступлением тепла начинается сезон самокатов, и за нарушение правил дорожного движения при управлении им можно получить реальный штраф. Об этом РИАМО рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры» Сергей Гаевский.

Он напомнил, что самокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Также речь идет об электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах. На всех них нельзя развивать скорость более 25 километров в час. Кроме того, на СИМах нельзя объезжать авто слева и ездить по магистралям.

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Как добавил «Петербургский дневник», за нарушение ПДД водителям самокатов грозит административная ответственность.

«Ответственность за нарушение правил ПДД установлена статьей 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Штраф — 800 рублей или 1,5 тысячи рублей в случае, если нарушение совершено в пьяном виде», — заявил Гаевский.

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