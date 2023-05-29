Транспорт 29 мая 2023, 21:46 Адвокат Данилов перед покупкой автомобиля посоветовал проверить штрафы, налоги и запреты

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Будущему автовладельцу перед покупкой машины необходимо внимательно проверить неоплаченные штрафы, налоги и наличие ограничений, препятствующих регистрационным действиям. Об этом сообщил адвокат Кирилл Данилов сайту «Прайм».

По словам специалиста, также перед заключением сделки следует убедиться в том, что машина не объявлена в розыск. Кроме того, важно установить, не находится ли авто в совместной собственности супругов.

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Как сообщили "Народные новости", проверить все необходимые пункты можно на сайте ГИБДД.