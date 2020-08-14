«Абсолютно безграмотная инициатива». Автоюрист не увидел связи между мелким хулиганством и нарушением ПДД

Злостных автохулиганов, которые постоянно нарушают ПДД, хотят лишить водительских прав. Но мелкое хулиганство регулируется другими нормами, оно никак не связано с автомобильными правонарушениями. Это «360» разъяснил автоэксперт, автоюрист Сергей Радько.

Эта инициатива представляется мне абсолютно безграмотной Сергей Радько автоюрист.

Мелкое хулиганство не имеет отношения к безопасности дорожного движения. Поэтому автоэксперт не понимает, почему в этом законопроекте говорится о лишении прав на управление автомобилем.

Кроме того, за повторное совершение многих тяжких нарушений в России уже есть наказание в виде лишения правоуправления. Например, за превышение скорости, повторный проезд на красный свет, выезд на встречку. В первый раз водителя лишают прав на срок от четырех до шести месяцев, а во второй — на год, штрафа нет. То же самое касается пьянки, где сразу идет наказание в виде лишения права управления, добавил эксперт.

Мелкое хулиганство находится совсем в другой главе кодекса и не имеет никакого отношения к автомобильным правонарушениям Сергей Радько автоюрист.

«То есть те, кто это предлагает, просто не понимают структуру кодекса, структуру административного наказания и административных правонарушений», — заявил собеседник «360».

Тем более он напомнил про законопроект, который уже несколько лет «пылится» в Госдуме. Кодекс предлагается дополнить статьей 12.38 о неоднократном нарушении правил дорожного движения.

«По сути, это одно и то же. Но там хотя бы наказание предлагается именно за повторное нарушение правил дорожного движения, а не мелкое хулиганство, которое с дорожным движением не имеет ничего общего», — добавил Радько.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за повторное мелкое хулиганство. А постоянных нарушителей, которые совершают хулиганские действия на машине, могут лишить водительских прав. Автор инициативы — зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. С идеей она выступила после просмотра видеоролика. На кадрах видно, как водитель «помыл» прохожих водой из-под колес своего автомобиля, а потом хвастался этим в соцсетях.