Транспорт 30 ноября 2023, 14:23 АБН24: в Ленобласти строят разворот на Колтушском шоссе

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Специалисты ведут работы по обустройству разворотной петли на Колтушском шоссе в Ленобласти. Сооружение, которое будет расположено между поселком Янино и деревней Суоранда, значительно упростит движение на трассе. Об этом сообщил сайт АБН24.

Строительство организовано в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В данный момент готовится основание трассы — слабый грунт заменят на песок.

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После полной реконструкции шоссе превратится в четырехполосную трассу с освещением и тротуарами.