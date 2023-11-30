30 ноября 2023, 14:23
АБН24: в Ленобласти строят разворот на Колтушском шоссе
Специалисты ведут работы по обустройству разворотной петли на Колтушском шоссе в Ленобласти. Сооружение, которое будет расположено между поселком Янино и деревней Суоранда, значительно упростит движение на трассе. Об этом сообщил сайт АБН24.
Строительство организовано в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В данный момент готовится основание трассы — слабый грунт заменят на песок.
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После полной реконструкции шоссе превратится в четырехполосную трассу с освещением и тротуарами.
Ленинградская область
Дороги
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