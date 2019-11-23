А вы обновили «резину»? Топ-8 главных ошибок при замене шин

Ошибка № 1 заключается в хранении. Шины должны лежать в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Без дисков их можно ставить на пол, если шины на дисках — нужно класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола. В противном случае это грозит деформацией резины и появлением скрытых дефектов.

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Ошибка № 2 — срок годности. Даже шины, оказывается, могут «испортиться». По российскому ГОСТу, гарантийный срок службы шины составляет пять лет с даты изготовления. Поэтому еще при покупке резины следует обратить внимание на то, чтобы они были одной партии и как можно свежее.

Третья ошибка заключается в том, что некоторые автовладельцы на зиму ставят диски похуже, оправдывая себя более низкой скоростью движения из-за снега и льда. Однако кривые диски вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на ступичные подшипники, рулевые наконечники, прочие детали ходовой и подвески.

Четвертое, на что стоит обратить внимание, это установка шин. Многие современные шины обладают рисунком протектора, который работает только в определенном направлении. Правильное положение указывает стрелка на боковине или надпись Rotation. Кроме того, части протектора могут быть асимметричными. Тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны.

В-пятых, нужно обратить внимание на затяжку болтов. Причем важно разобраться не только в том случае, если водитель меняет шину сам, но и если он обращается к мастеру. От перетяжки резьба на болтах может сорваться, а это грозит откручиванием колеса.

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Шестая ошибка — неправильное давление. Нельзя закачивать все колеса до двух бар, ведь давление на передней и задней осях должно быть разным. Правильные значения обычно указываются на наклейках в дверях.

Ошибкой может стать также неверный выбор шиномонтажа. Первый попавшийся может сэкономить время и деньги, но привести к определенным рискам. Как ни странно, эксперты советуют ехать туда, где очередь подлиннее.

Наконец, эксперты рекомендовали водителям делать балансировку. Если уж они отстояли очередь, то лучше заплатить немного побольше, зато поведение автомобиля заметно изменится к лучшему.