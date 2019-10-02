Камеры сменят прописку. 450 передвижных комплексов фиксации нарушений установят в Подмосковье в октябре

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обнародовало перечень участков подмосковных дорог, где в октябре разместятся передвижные комплексы фотовидеофиксации.

В рамках поручений президента Российской Федерации Владимира Путина Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области стало одним из первых в стране, которое опубликовало полный список мест установки комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году.

Для удобства автомобилистов также опубликован список передвижных комплексов — места их дислокаций обновляются каждый месяц.

С полным списком камер на дорогах Подмосковья можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.