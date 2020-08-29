30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Половина потока прошла транзитом — в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Остальные 15 тысяч автомобилистов, судя по всему, ехали в Симферополь или выезжали из города.

Данные о проходе машин получили благодаря счетчику, установленному над трассой в начале обхода Симферополя.

До запуска четырехполосной автодороги весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая дорожную сеть Симферополя, отметили в министерстве.

27 августа президент России Владимир Путин открыл движение по трассе «Таврида». Он проехал по ней за рулем лимузина Aurus и поблагодарил строителей. Они, в свою очередь, рассказали главе государства о найденной в ходе строительства пещере. В ней сохранились останки животных, живших полтора миллиона лет назад.