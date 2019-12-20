«„+20“ породило в России нигилизм». В понижении нештрафуемого порога скорости нашли только плюсы

Для сокращения смертности от аварий на дорогах необходимо уменьшить нештрафуемый порог. Такое мнение «360» выразил автоэксперт, радиоведущий Игорь Моржаретто.

В комментарии «360» собеседник заявил, что инициативе уменьшить нештрафуемый порог до 10 километров в час уже не один год, ее озвучивают примерно дважды в месяц.

«Я не очень верю, что это появится завтра. Там сплошные плюсы, минусов там нет, но, поскольку это вопрос спекулятивный, он и затянулся на пять лет. Если мы хотим сокращать смертность на дороге, мы это введем. Если не хотим, то вообще надо отменить все наказания за скорость», — сказал Моржаретто.

По его словам, в Европе нештрафуемый порог намного ниже.

Плюс 20 в России породило чудовищный нигилизм, и об этом все достаточно давно говорят. Написано 60 — должно быть 60. Во всем мире небольшой ненаказуемый порог, обычно в пределах трех-пяти километров. У нас 20 — такого нет нигде в мире Игорь Моржаретто.

Ранее вице-премьер Максим Акимов объявил, что нештрафуемый порог скорости снизят с 20 до 10 километров в час. Зампред правительства подчеркнул, что изменение будет вводиться постепенно.