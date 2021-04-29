Пробки в Москве достигли 10 баллов

Движение автомобилей в Москве остановилось практически полностью. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 10 баллов.

Самая сложная ситуация на Садовом кольце. Практически нет движения транспорта в обе стороны на участке от Петровки до Таганки. На юго-западе пробка собралась на Смоленском бульваре в сторону Комсомольского проспекта. Непростая ситуация в районе Нового Арбата.

Источник фото: «Яндекс.Пробки»

На Третьем транспортном кольце крупный затор на пересечении с Кутузовским проспектом. Машины еле двигаются до съезда на Ленинский проспект.

На основных шоссе за пределами Третьего транспортного кольца ситуация для движения автомобилей намного лучше.

На внешней стороне МКАД медленно двигаются машины от пересечения с Можайским шоссе до Калужского шоссе. Также придется постоять на участке от Ленинградского до Алтуфьевского шоссе.

Выехать из города можно по Пятницкому, Дмитровскому и Ярославскому шоссе на западе и севере. На востоке относительно доступны Шоссе Энтузиастов и Волгоградский проспект. На юге спокойно едут Симферопольское и Каширское шоссе.