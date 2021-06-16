Асфальт провалился на проезжей части в Москве

На проезжей части в Москве провалился участок асфальта. Это произошло на Шлюзовой набережной — движение пришлось частично перекрыть.

Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Шлюзовой набережной в районе дома 18 произошел провал асфальта. На месте работает ремонтно-восстановительная бригада», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что сейчас движение частично ограничено — проехать можно только по крайним полосам в обоих направлениях. Москвичей и гостей столицы призвали учитывать это при построении маршрута — из-за уменьшения числа полос на участке могут возникнуть пробки, которые значительно увеличат время в дороге.

При этом по данным сервиса «Яндекс. Пробки» загруженности в столице не наблюдается — пробки оцениваются в два балла. Информации о пострадавших из-за ровала грунта пока нет. Причины произошедшего не уточняются.

Ранее грунт провалился на Поварской улице в центре Москвы. Размер дыры в асфальте составил четыре квадратных метра.