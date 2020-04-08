Сирены комендантского часа включают по всему миру. Иногда это звук «Судной ночи»

Ряд стран еще с марта ввели комендантский час, запрещающий в определенное время перемещение без разрешающего документа. Но людей нужно как-то предупредить, что на улицу выходить уже нельзя. Для этого включают сирены. И некоторые звучат чересчур тревожно.

В связи с ситуацией с коронавирусом власти многих стран — особенно тех, где эпидемиологическая обстановка наиболее тревожная, — призывают людей не выходить из дома без необходимости. Однако далеко не все граждане слушают рекомендации и все равно идут по своим делам. Для таких людей придумали комендантский час, за нарушение которого человека штрафуют — сумма зависит от страны, где живет гражданин.

В США тоже действует комендантский час. Но в городе Кроули особенная ситуация, так как с начала вспышки коронавируса в Америке в этом населенном пункте один из худших рейтингов распространения инфекции, утверждает местная полиция. Людям запретили выходить из дома с 21:00 до 06:00. Если примерно в это время местные жители возвращаются с работы, им нужны документы от работодателя, которые необходимо предъявить полиции.

Ограничение ввели в начале апреля, но спустя пару дней граждане заметили, что для объявления о комендантском часе полиция использует такую же сирену, как в триллере «Судная ночь». Это фильм об альтернативной Америке, в которой раз в год проводят Судную ночь, во время которой все преступления, в том числе убийства, считаются законными.

Людей напугала такая сирена, и они не упустили шанс пожаловаться. В связи с этим полиция извинилась и пообещала, что больше такого не будет.

На Филиппинах тоже ввели комендантский час, и объявляют его с помощью сирены. В разных городах звук отличается. Например, в населенном пункте Пототан она очень тревожная и пугающая.

Полиция другого филиппинского города, Мандауэ, решила сделать сирену более убаюкивающей. Она не создает впечатление, что на острове начинается война, в отличие от Пототана.

В Индии тоже включают сирену, объявляя о комендантском часе. Ролик снят 25 марта, а звук напоминает гудок автомобиля.

В эквадорском городе Куэнка комендантский час длится с 14:00 до 05:00. Его также объявляют сиреной. В стране на момент написания материала было почти четыре тысячи зараженных коронавирусом.

Комендантский час ввели и в Иордании. 21 марта в стране объявили всеобщие и бессрочные ограничения с помощью тревожной сирены. За выполнением правительственного указа следит армия, а на дорогах появились заставы.

Ограничения объявили в огромном количестве стран: Албании, Германии, Греции, Сербии, Франции, Сенегале, Кот-д’Ивуаре, ЮАР, Аргентине, Египте, Ираке, Кувейте, Мавритании, Палестине и других. За нарушение комендантского часа — штраф. В Саудовской Аравии, например, он составляет 2,6 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей).