Звонок с неизвестного номера. Как вычислить мошенника не беря трубку

В Роскачестве рассказали, как определить, что звонят мошенники, и когда лучше вообще не снимать трубку. В 2020 году аферисты особенно активны. Причем используют как старые, проверенные методы вроде «звонков из банков», так и новые, связанные с коронавирусом.

Чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, лучше вообще не принимать звонки с незнакомых номеров, пояснил агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. В противном случае высока вероятность нарваться на афериста или спамеров.

Перезванивать на такие номера, особенно если они начинаются с 8-809, тоже не стоит. Сам факт разговора вреда не нанесет, но в беседе с опытным злоумышленником можно случайно выболтать CVC или коды из SMS, банковские данные и другую важную информацию.

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна: при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — добавил Куканов.

Популярные схемы

Самым популярным в 2020 году телефонным мошенничеством по-прежнему остаются звонки якобы из служб безопасности банков, рассказал «360» хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

На втором месте — сообщения о том, что близкий родственник попал в беду, например, стал виновником ДТП. Чаще всего на уловку аферистов попадаются пенсионеры, пытающиеся вытащить «сына» или «дочь» из СИЗО.

Во время пандемии коронавируса у аферистов появилась новая схема обмана доверчивых граждан: активная продажа фейковых лекарств от COVID-19. А еще создавали сайты-клоны для оформления социальных выплат. Некоторые зарабатывали на продаже пропусков. Другая набирающая популярность у мошенников тема — устройства для защиты от излучения, которое якобы исходит от 5G-вышек.

Не падает интерес злоумышленников к созданию разного рода фишинговых сайтов. Но копии известных ресурсов посетителей завлекают бесплатными стикерами, подарками. Для их получения человеку предлагают войти в систему, а в итоге доступ к аккаунту и его информации оказывается в руках злоумышленников.

В другом варианте пользователей соцсетей заинтересовывают возможностью накрутки лайков, просмотров и подписчиков. Еще одна распространенная уловка — предложение подарка от какого-либо банка. Сам Вакулин, в частности, сталкивался с «акцией» «Получи пять тысяч рублей от Сбербанка».

Защита от мошенников

Сейчас для смартфонов существует множество приложений, предупреждающих о возможном звонке мошенников или спамеров. Многие из них полезны. Надежность такого софта зависит от разработчика, база данных практически всех составляется на основе жалоб и отзывов пользователей о нежелательных звонках.

«Приложения, которые якобы определяют, кто звонил, берут информацию из открытых источников, то есть из интернета. И, основываясь на них, предупреждают, кто звонит: „реклама“, „мошенничество“ и так далее», — сообщил Вакулин.

Не стоит оставлять привязанный к картам или счету номер телефона на интернет-ресурсах. Многие сайты имеют уязвимости, через которые данные попадают к злоумышленникам.

«Зачастую пользователи не виноваты в том, что их данные куда-то утекают, это вина разработчиков. Это если с технической стороны смотреть. С этой позиции способов защиты для пользователей не существует», — отметил Вакулин.

Важно помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть звонящему любые пароли, логины, коды из сообщений, банковские и личные данные. А при любом подозрительном звонке из своего банка лучше класть трубку и перезванивать по номеру, указанному на официальном сайте организации или обратной стороне банковской карты.