Звезды в оппозиции. Среди участников штурма Капитолия нашли немало громких имен

В США завели около сотни уголовных дел из-за штурма Капитолия. Событие затронуло даже, казалось бы, не связанных с ним людей. Некоторые американцы потеряли работу, кто-то и вовсе распрощался с жизнью. Пострадали от беспорядков даже знаменитости и высокопоставленные люди, а также те, у кого был доступ к секретной информации страны.

«Спрей от медведей» от фронтмена Iced Earth

Лидера американской хеви-метал-группы Iced Earth Джона Шаффера арестовали после участия в штурме Капитолия. Ему предъявили сразу несколько обвинений, сообщила пресс-служба подразделения ФБР в Индианаполисе.

«Джон Шаффер был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии. Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в акте физического насилия в здании Капитолия. Шаффер, предположительно, был среди бунтовщиков, опрыскавших полицию Капитолия „спреем от медведей“», — заявили в Twitter в ФБР.

Музыкант попал на один из снимков, который сделали во время штурма. Лицо Шаффера разместили на плакате ФБР вместе с другими протестующими. Правоохранители попросили помощи в Сети, чтобы опознать всех демонстрантов.

Подмоченная репутация Чака Норриса

Чака Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку Трампа. Снимок с якобы артистом изначально опубликовал один из участников штурма, Мэтт Бледсо. После этого фото появилось в Twitter.

Звезду американских боевиков раскритиковали в Сети за то, что актер якобы выступает на стороне Трампа. Некоторые даже отметили, что о политических взглядах знаменитости было давно известно.

«Можем ли мы наконец признать, что Чак Норрис с самого начала не был хорошим?» — написал один пользователь Twitter.

«Удивляться тому, что Чак Норрис нацист, поддерживающий MAGA (аббревиатура слогана Трампа Make America Great Again — прим. ред.), — это как удивляться каминг-ауту Фредди Меркьюри», — прокомментировал снимок другой участник дискуссии.

Однако сам Чак Норрис опроверг информацию о своем участии в беспорядках. Об этом он написал в Twitter.

«Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было», — заявил актер.

Норрис подчеркнул, что в американском обществе нет места насилию любого рода. Звезда боевиков добавил, что всегда выступал и будет выступать за закон и порядок.

Угроза отмены матчей НБА и «оскорбление» баскетболистов

В НБА к бывшему президенту США Дональду Трампу сформировалось негативное отношение. На штурм Капитолия спортсмены отреагировали незамедлительно. 11 матчей оказались под угрозой срыва, так как баскетболисты и клубы всерьез подумывали бойкотировать игры из-за беспорядков. Некоторые из спортсменов восприняли, на их взгляд, слишком мягкую реакцию правоохранителей на действия протестующих как очередное оскорбление темнокожих граждан США.

«Мы живем в двух разных Америках. В одной из них тебя могут убить, когда ты просто спишь в машине, продаешь сигареты или играешь у себя во дворе. В другой Америке ты можешь спокойно штурмовать Капитолий. При этом даже не применят слезоточивый газ, не будет массовых арестов. Почему-то люди считают, что ты проявляешь неуважение, когда встаешь на колено. А штурм Капитолия для этих людей не является неуважением», — заявил форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.

«Черных людей останавливают, и это заканчивается для них смертью. Нас могут убить, когда мы спим в собственных кроватях. Нас могут убить, когда мы совершаем пробежку. Мы не можем пройти по улице в толстовках, чтобы нас не убили, но они могут сделать вот это?» — добавил игрок НБА Дуэйн Уэйд.

Форвард «Клипперс» Маркус Моррис подчеркнул, что поддержал бы отмену матчей из-за беспорядков.

Отставка главы Минздрава США

Министр здравоохранения США Алекс Азар подал в отставку, пишет The New York Times. По предварительным данным, причина его ухода с поста — беспорядки, произошедшие в стране из-за итогов президентских выборов. По словам министра, действия и риторика Дональда Трампа опорочили наследие администрации.

«Я умоляю вас продолжать безоговорочно осуждать любую форму насилия, требовать, чтобы никто не пытался сорвать инаугурационные мероприятия в Вашингтоне или где-либо еще, и продолжать безоговорочно поддерживать мирную и упорядоченную передачу власти 20 января 2021 года», — призвал Азар в своем письме об отставке, которое подал на прошлой неделе.

Глава Минздрава доработает до конца полномочий — до 20 января. Тогда к власти придет команда избранного президента Джо Байдена.

Ранее из-за штурма Капитолия с постов уже ушли три члена кабинета Дональда Трампа: министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.

Задержание военного резерва с допуском к секретной информации

Из-за штурма задержали и резервиста Сухопутных войск США Тимоти Хейла-Кузанелли. Он работал подрядчиком на военно-морской базе и имел допуск к секретной информации. Об этом сообщает The Daily Beast.

По версии следствия, резервист — «приверженец идей превосходства белой расы и сторонник нацизма». Соответствующие идеи задержанный излагал на своем YouTube-канале. Однако это не помешало мужчине получить «допуск к секретной информации и доступ к различным видам вооружения и боеприпасов».

Об участии Тимоти в беспорядках правоохранители узнали от некоего информатора. Ему военный резерва рассказал об этом сам. Более того, источник тайно записал разговор с Тимоти, который «признался, что входил в Капитолий и побуждал других участников беспорядков продвигаться, давая указания как голосом, так и руками».

«Хейл-Кузанелли рассказал источнику, что если бы у них было больше людей, то им бы удалось захватить все здание целиком», — поясняется в письменных показаниях, которые приобщили к делу.

Резервисту предъявили пять обвинений, в том числе в участии в беспорядках и незаконном проникновении на территорию Конгресса США.

В документах обвинения также говорится, что Хейл-Кузанелли продемонстрировал на своем мобильном телефоне исходники видео, где он «делал оскорбительные и уничижительные заявления в адрес полицейских Капитолия как внутри, так и снаружи здания Капитолия».

Штурм Капитолия произошел во время митинга сторонников Трампа 6 января. Собравшиеся не признали итоги ноябрьского голосования, по результатам которого главой США избрали оппонента действующего президента Джо Байдена. Митинги переросли в беспорядки и привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.