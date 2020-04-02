Российские и мировые звезды призывают оставаться дома. Кто из них уже обратился к фанатам

Власти Финляндии попросили знаменитых в стране писателей, блогеров и рэперов рассказать своей аудитории о COVID-19. Так правительство рассчитывает проинформировать как можно больше людей разных групп. Но по всему миру российские и мировые звезды уже сами во всю рассылают своим фанатам предупреждения.

«Идите домой»

Оскароносный американский актер Мэттью МакКонахи, как человек публичный, не смог обойти ситуацию с COVID-19 стороной. Он обратился к своим поклонникам в Twitter и Instagram и посоветовал им быть аккуратнее.

«Берегите себя и своих близких в эти безумные времена пандемии. Давайте не будем становиться параноиками. Лучше проявим должную осмотрительность и примем все меры предосторожности», — заявил актер. Он также добавил, что все эти меры временные и закончиться все должно позитивно.

Красный свет непременно изменится на зеленый. И я верю, что мы вместе изменим цвет на зеленый с помощью ценностей, которые можем заложить уже сейчас: справедливость, доброта, ответственность, стойкость, уважение и храбрость Мэттью МакКонахи.

Российский блогер с более чем двумя миллионами подписчиков Александра Митрошина еще две недели назад отменила все съемки и встречи, закрылась дома и свела к минимуму социальные контакты. Об этом девушка, конечно, оповестила своих подписчиков в Instagram.

«Добровольная самоизоляция — то, что должно быть сейчас задачей каждого. Да, большинство переносит болезнь легко. Если я зайду в метро и заражу 100 человек — из них реально серьезная помощь понадобится пусть одному-двум (им нужна будет примерно неделя в реанимации с аппаратом ИВЛ). Но если эти 100 продолжат ходить в рестораны и торговые центры? Количество тяжелых больных будет увеличиваться», — пояснила девушка.

Источник фото: instagram.com/alexandramitroshina

Она призвала свою аудиторию сделать так, чтобы заразилось как можно меньше людей. Это значит, что посидеть дома все-таки стоит. Пример своим поклонникам подала и 46-летняя Хайди Клум, которая ограничила общение с внешним миром.

Были и те, кто обрушил целый шквал критики на не соблюдающих карантин. Так, американская певица и актриса Хилари Дафф обратилась к людям, которые легкомысленно относятся к карантину.

Всем вам — молодые говнюки миллениалы, которые продолжают гулять и веселиться, идите домой. Прекратите убивать стариков, пожалуйста Хилари Дафф.

С юмором о COVID-19

Среди знаменитостей есть и те, кто решил поговорить со своими почитателями о коронавирусе с юмором. Так, российский рок-музыкант Гарик Сукачев опубликовал у себя в Instagram видео, на котором исполнил один из своих хитов. Правда, несколько переделанный. «Моя бабушка моет руки!» — спел поэт.

Не отстал от артиста и рэпер Тимати. Он выложил ролик, на котором в буквальном смысле «дал отпор» болезни. Музыкант размахивал руками и ногами вместе с пятимесячным сыном на руках. Любимец молодежи назвал зарисовку Corona Combat.

Он же записал видео, на котором отметил «сознательность» и «ответственность» россиян, которые провели выделенные для изоляции выходные на шашлыках в Серебряном Бору.

«Я не считаю должным и нужным, говорить на повышенных тонах, ругаться матом или заниматься нравоучениями, и мое мнение не является профессиональным или экспертным. Умный сделал вывод, для дураков, наверное, нужен комендантский [час] и режим ЧС. Всем терпения и крепкого здоровья. Оставайтесь дома», — заключил рэпер.