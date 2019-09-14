Звезды назвали самые красивые места в России. Вы точно их не угадаете

От Камчатки до западных границ протяженность России составляет около 10 тысяч километров. Природа нашей страны настолько разнообразна, что каждый путешественник найдет уголок на свой вкус. «360» попросил звезд назвать свои самые любимые места.

Алтай, Камчатка, Омская область

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко периодически бывает на Алтае и считает его одной из уникальнейших территорий, природных мест. Своего рода «местом силы».

Виды Алтая. Фото: РИА «Новости»

«Также я ездил с мастер-классом на Камчатку, очень сильно понравилось, там тоже очень чувствуется сила. Есть термальные источники, интересна их природа. Медведи там самые большие в нашей стране живут. И вообще, знаете, для проживания мне очень понравился этот регион», — добавил Шлеменко.

Виды Камчатки. Фото: РИА «Новости»

И, конечно, спортсмен не забыл о родной Омской области, где родился и вырос. По его словам, некоторые места области затрагивал в своих произведениях поэт Александр Пушкин. Впрочем, считает боец, в огромной России немало и других прекрасных уголков: Санкт-Петербург и Ленинградская область с невероятно красивой природой и озерами.

Омск. Источник фото: РИА «Новости»

Челябинская область

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Телеведущая Роза Сябитова не является любителей погулять по достопримечательностям или историческим местам, ей нравится общаться с местными жителями. И долгое время у нее не было таких мест, куда хотелось бы вернуться. Но однажды, участвуя в одном из экстремальных телешоу, ей пришлось приехать в Челябинскую область. Теперь звезда экрана готова не только время от времени приезжать туда, но и помогать развивать внутренний туризм по этому направлению.

«Граница Урала и Сибири, река Ай — потрясающе красивые места. Когда я сплавлялась на катамаране одна, передо мной просто воссоздавался мою любимый фильм „А зори здесь тихие“. Потрясающе. Все, что не успели сломать, природа сохранила: тишина, красота, неимоверные», — добавила Сябитова.

Виды Челябинской области. Фото: РИА «Новости»

После этой поездки телеведущая поняла, что все же любит отдыхать. Она не исключает, что в будущем посетит Байкал и Камчатку.

Тверская область, Москва, Вологда

Актриса Мария Кожевникова рекомендовала россиянам обязательно посетить Тверскую область. Места, где леса спускаются к Волге, а территории практически не тронуты человеком.

Виды Тверской области. Фото: РИА «Новости»

«У всех нас есть места, которыми связаны воспоминания и сильные эмоции. Для меня, это место у станции „Речной вокзал“ в Москве, где я прожила всю жизнь. Место, откуда уходят корабли», — сказала она.

Северный речной вокзал. Источник фото: РИА «Новости»

Также актрисе очень нравится Вологда. Город, где, по ее словам, удивительным образом сохранились многочисленные храмы, русские культура и ремесла. Их сильно культивируют, и приезжающие туда туристы это ощущают.

Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь в Вологде. Источник фото: РИА «Новости»

Минеральные воды и Владивосток

Певец и телеведущий Марк Тишман без доли сомнений среди своих любимых мест назвал курорты Минеральных вод Северного Кавказа. Артист ездил туда еще в детстве, и ему там очень нравилось. Недавно он выступал там с гастролями и заметил, что стало еще лучше.

Виды Ставрополья. Фото: РИА «Новости»

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«Там стало очень хорошо, что касается инфраструктуры. Красота невероятная, когда поднимаешься на Машук. Я не знаю таких видов, я редко видел такой красивый закат. Плюс там вкуснейшие продукты. Овощи и фрукты невероятно вкусные. Минеральные воды очень полезные. Люди на юге темпераментные, открытые, добрые», — поделился своими впечатлениями Марк Тишман.

Певец рассказал, что любит ездить и в другие российские города. Ему нравится, например, Пермь и Ростов.

«Владивосток фантастический — океан, в океане всегда энергия, другая сила. Во Владивостоке мне показали бухту, где под ногами устрицы: просто бери и ешь. Сам город Владивосток… Мне очень нравится, что он весь состоит из спусков и подъемов. Он очень красивый, опять же хорошие рестораны, вкуснейшие морепродукты. Там много солнца, это один из самых солнечных городов России», — рассказал певец.

Виды Владивостока. Фото: РИА «Новости»

Санкт-Петербург и Байкал

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный поделился «360», что в последнее время на него особенное впечатление производит Санкт-Петербург. Среди своих любимых мест он назвал Исаакиевский собор и каскад фонтанов в Петергофе.

Виды Санкт-Петербурга. Фото: РИА «Новости»

Кроме того, Запашному очень нравится Байкал. Он несколько раз проезжал мимо и останавливался там.

Закат с острова Ольхон на озере Байкал. Источник фото: РИА «Новости»

«Побывав на Байкале один раз, ты ощущаешь величие природы и осознаешь важность заботы человечества о природе. Самое большое пресное озеро в мире, ощущаешь на себе проблемы экологии, созданные человеком», — поделился своими эмоциями Запашный.

Курск

Народный артист России Владимир Винокур признался, что, хотя долгое время живет в Москве, его любимым местом остался Курск.

Виды Курской области. Фото: Википедия

«Город Курск — моя родина. Это лучший город в мире. Я в нем родился, вырос, учился и приезжаю туда на гастроли. Вторая родина — это Москва. Я люблю Москву, но остаюсь курянином», — рассказал он «360».