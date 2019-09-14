Звезды назвали самые красивые места в России. Вы точно их не угадаете
Алтай, Камчатка, Омская область
Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко периодически бывает на Алтае и считает его одной из уникальнейших территорий, природных мест. Своего рода «местом силы».
«Также я ездил с мастер-классом на Камчатку, очень сильно понравилось, там тоже очень чувствуется сила. Есть термальные источники, интересна их природа. Медведи там самые большие в нашей стране живут. И вообще, знаете, для проживания мне очень понравился этот регион», — добавил Шлеменко.
И, конечно, спортсмен не забыл о родной Омской области, где родился и вырос. По его словам, некоторые места области затрагивал в своих произведениях поэт Александр Пушкин. Впрочем, считает боец, в огромной России немало и других прекрасных уголков: Санкт-Петербург и Ленинградская область с невероятно красивой природой и озерами.
Челябинская область
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Телеведущая Роза Сябитова не является любителей погулять по достопримечательностям или историческим местам, ей нравится общаться с местными жителями. И долгое время у нее не было таких мест, куда хотелось бы вернуться. Но однажды, участвуя в одном из экстремальных телешоу, ей пришлось приехать в Челябинскую область. Теперь звезда экрана готова не только время от времени приезжать туда, но и помогать развивать внутренний туризм по этому направлению.
«Граница Урала и Сибири, река Ай — потрясающе красивые места. Когда я сплавлялась на катамаране одна, передо мной просто воссоздавался мою любимый фильм „А зори здесь тихие“. Потрясающе. Все, что не успели сломать, природа сохранила: тишина, красота, неимоверные», — добавила Сябитова.
После этой поездки телеведущая поняла, что все же любит отдыхать. Она не исключает, что в будущем посетит Байкал и Камчатку.
Тверская область, Москва, Вологда
Актриса Мария Кожевникова рекомендовала россиянам обязательно посетить Тверскую область. Места, где леса спускаются к Волге, а территории практически не тронуты человеком.
«У всех нас есть места, которыми связаны воспоминания и сильные эмоции. Для меня, это место у станции „Речной вокзал“ в Москве, где я прожила всю жизнь. Место, откуда уходят корабли», — сказала она.
Также актрисе очень нравится Вологда. Город, где, по ее словам, удивительным образом сохранились многочисленные храмы, русские культура и ремесла. Их сильно культивируют, и приезжающие туда туристы это ощущают.
Минеральные воды и Владивосток
Певец и телеведущий Марк Тишман без доли сомнений среди своих любимых мест назвал курорты Минеральных вод Северного Кавказа. Артист ездил туда еще в детстве, и ему там очень нравилось. Недавно он выступал там с гастролями и заметил, что стало еще лучше.
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«Там стало очень хорошо, что касается инфраструктуры. Красота невероятная, когда поднимаешься на Машук. Я не знаю таких видов, я редко видел такой красивый закат. Плюс там вкуснейшие продукты. Овощи и фрукты невероятно вкусные. Минеральные воды очень полезные. Люди на юге темпераментные, открытые, добрые», — поделился своими впечатлениями Марк Тишман.
Певец рассказал, что любит ездить и в другие российские города. Ему нравится, например, Пермь и Ростов.
«Владивосток фантастический — океан, в океане всегда энергия, другая сила. Во Владивостоке мне показали бухту, где под ногами устрицы: просто бери и ешь. Сам город Владивосток… Мне очень нравится, что он весь состоит из спусков и подъемов. Он очень красивый, опять же хорошие рестораны, вкуснейшие морепродукты. Там много солнца, это один из самых солнечных городов России», — рассказал певец.
Санкт-Петербург и Байкал
Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный поделился «360», что в последнее время на него особенное впечатление производит Санкт-Петербург. Среди своих любимых мест он назвал Исаакиевский собор и каскад фонтанов в Петергофе.
Кроме того, Запашному очень нравится Байкал. Он несколько раз проезжал мимо и останавливался там.
«Побывав на Байкале один раз, ты ощущаешь величие природы и осознаешь важность заботы человечества о природе. Самое большое пресное озеро в мире, ощущаешь на себе проблемы экологии, созданные человеком», — поделился своими эмоциями Запашный.
Курск
Народный артист России Владимир Винокур признался, что, хотя долгое время живет в Москве, его любимым местом остался Курск.
«Город Курск — моя родина. Это лучший город в мире. Я в нем родился, вырос, учился и приезжаю туда на гастроли. Вторая родина — это Москва. Я люблю Москву, но остаюсь курянином», — рассказал он «360».