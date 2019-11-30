Звезды кей-попа арестованы в Южной Корее. Их обвиняют в групповом изнасиловании и распространении секс-видео

Знаменитых кей-поп-исполнителей Дунга Джуун-янга и Чои Джонг-хууна приговорили к шести и пяти годам тюремного заключения соответственно. Суд в Южной Корее признал их виновными в групповом изнасиловании женщин, которые находились в бессознательном состоянии из-за алкогольного опьянения. При этом один из исполнителей дополнительно осужден и за распространение видеозаписей, на которых запечатлены сексуальные контакты мужчины.

Певец и автор песен Дунг Джуун-янг и бывший участник бой-группы FT Island Чои Джонг-хуун были признаны виновными в изнасиловании двух разных женщин в 2016 году, пишет The Guardian.

Помимо изнасилования, Джуун-янга обвинили в распространении видеозаписи преступления. Также его уличили в съемке видеозаписей сексуального характера с женщинами без их ведома. Кроме того, звезда кей-попа делился отснятыми роликами без согласия запечатленных на них людей.

Джуун-янг распространял свои видео через мобильные чаты. Одним из получателей интимных роликов была и другая не менее известная звезда кей-попа Сунгри из BigBang. Ранее девушка обвинялась в незаконных азартных играх.

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Джуун-янг был заключен в тюрьму на шесть лет, а Джонг-хуун — на пять. Центральный районный суд Сеула отклонил иск обвиняемых о том, что сексуальный акт был согласованным.

«Дунг и Чои принимали участие в групповом изнасиловании жертв, которые были в состоянии алкогольного опьянения и не могли сопротивляться», — сказано в приговоре суда, пишет информационное агентство Yonhap.

По заявлению суда, исполнители видели в жертвах «сексуальные объекты. «Они должны брать на себя социальную ответственность пропорционально их славе и богатству», — указано в заявлении. В материале также указано, что оба мужчины плакали, когда были объявлены приговоры.

И хотя минимальное наказание за изнасилование в Южной Корее равняется трем годам заключения, большинство пользователей Сети заявили, что такое решение суда было слишком мягким. «Я слышал, что они расплакались при вынесении приговора. Жертвы будут жить в слезах до конца своей жизни», — написал один из комментаторов.

Джуун-янг стал известен в 2014 году, когда занял третье место на прослушивании одного из популярных в стране конкурсов. После этого у него было несколько сольных хитов.

Южнокорейские видеоролики, снятые на «шпионский» манер больше известны как молка, в основном сделаны мужчинами, тайно снимающими женщин в школах, туалетах и в других общественных местах, хотя иногда этот термин также может применяться к кадрам, снятым по обоюдному согласию.

В Южной Корее женщины, которые появляются в таких видеороликах, часто испытывают глубокий стыд, несмотря на то что являются жертвами. Они сталкиваются с угрозой остракизма и социальной изоляции. По данным полиции, в прошлом году за преступления, связанные с видеозаписями такого жанра, было арестовано около 5,5 тысяч человек. Из них подавляющее большинство (97%) — мужчины.